В МИД раскритиковали молчание представителя ОБСЕ об атаке на Поддубного

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро проигнорировала ранение военкора Евгения Поддубного, как и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многих других российских журналистов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«С начала года больше 10 репортеров получили ранения в зоне военных действий. Ни по одному из них представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ не сказал ни слова. Вот она оценка, вот результат, вот действия той стороны, когда они следят, они исключительно одноглазые», — заявил дипломат.

Поддубный получил ранения во время освещения боев в Суджанском районе Курской области и его окрестностях. 7 августа машина, в которой находился военный корреспондент, подверглась атаке дрона.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эту информацию. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ранее Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением.