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Чеченский командир прокомментировал нападение на Курскую область

Алаудинов: нападение на Курскую область никак не поможет ВСУ избежать поражения

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Попытка прорыва в Курской области не сможет изменить исход специальной военной операции для Вооруженных сил Украины. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, находящийся в районе курского направления, пишет ТАСС.

Алаудинов отметил уверенность войск РФ в способности справиться с текущими вызовами на фронте, несмотря на трудности. Он акцентирует внимание на том, что ситуация на Курском направлении не изменит исход конфликта и призывает к терпению. По его словам, важно понимать, что такие заявления часто имеют целью поддержать моральный дух и уверенность среди своих сил и населения.

Он также призвал граждан страны воздерживаться от распространения ложной информации о ситуации в Курской области.

«Я замечаю, что некоторые начинают паниковать, выражать недовольство и задаваться вопросами: кто допустил это, что за беспорядок? Позвольте мне поделиться своим мнением. Прежде всего, я считаю, что у этого инцидента есть ответственные лица, и у них есть имена и фамилии. Я верю, что верховный главнокомандующий примет необходимые меры. И, возможно, нам не следует судить об этом или подогревать споры», — добавил он.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее стало известно о судьбе жителей Суджи, прятавшихся от обстрелов в церкви

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