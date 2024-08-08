130 человек из Курской области эвакуируют в Подмосковье

В Подмосковье эвакуируют 100 детей и 30 взрослых из Курской области, всего задействовали 15 автобусов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь», — написал Воробьев.

Губернатор добавил, что для эвакуированных граждан подготовили более 400 мест в детских лагерях. При необходимости пострадавших разместят в больницах, уточнил Воробьев.

По словам главы региона, жители Курской области смогут находиться в Московской области столько, сколько потребуется. При необходимости власти обеспечат детям обучение в школах и пунктах временного размещения.

Утром 6 августа в Курской области активизировались боевые действия. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию региона, в том числе атаковав позиции российской армии в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

8 августа министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что правительство России и Курской области оказывают совместную помощь курским семьям, которые оказались в трудной ситуации.

Ранее стало известно, что бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область.