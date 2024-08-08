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Карманник вытаскивал кошельки у иностранок в Эрмитаже и стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге поймали карманника, который обворовывал гостей Эрмитажа

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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в серии краж в Эрмитаже. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

Как рассказали в правоохранительных органах, с разницей в несколько дней к ним обратились с заявлениями о краже кошельков 61-летняя гражданка Турции и 44-летняя приезжая из Китая — обе женщины утверждали, что остались без ценных вещей после посещения музея. У первой из сумки пропал кошелек с 50 тысячами рублей, у второй из рюкзака украли портмоне, в котором было 20 тысяч рублей.

Полицейские, изучив записи с камер культурного объекта, установили личность предполагаемого карманника, и через несколько дней задержали его у дома 35 по Миллионной улице. Подозреваемым оказался 51-летний местный житель. В 2020 году он уже был пойман за аналогичную кражу у туристки из Японии.

Ранее сиделка украла у пенсионеров деньги, которые они копили на круиз.

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