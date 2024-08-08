В Орловской области приняли эвакуировавшихся жителей Курской области

Орловская область приняла 77 эвакуированных жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Моя коллега из Орловской области Наталия Балашова сопровождала и принимала участие в организации размещения 32 детей. Всего на сегодня Орел принял 77 жителей Курской области», — поделилась Москалькова.

Она добавила, что все прибывшие обеспечены горячим питанием, средствами гигиены, необходимой одеждой. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Москалькова подчеркнула, что украинские СМИ распространяют ложную информацию о том, что эвакуация в Курской области отсутствует.

До этого Москалькова обещала внести министрам строительства и здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты жителями регионов имущества в ходе атак ВСУ.

Ранее на видео попала расстрелянная ВСУ Lada с мирными жителями вблизи Суджи.