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В Орловской области приняли эвакуировавшихся жителей Курской области

Москалькова: Орловская область приняла 77 жителей Курской области

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Максим Блинов/РИА Новости

Орловская область приняла 77 эвакуированных жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Моя коллега из Орловской области Наталия Балашова сопровождала и принимала участие в организации размещения 32 детей. Всего на сегодня Орел принял 77 жителей Курской области», — поделилась Москалькова.

Она добавила, что все прибывшие обеспечены горячим питанием, средствами гигиены, необходимой одеждой. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Москалькова подчеркнула, что украинские СМИ распространяют ложную информацию о том, что эвакуация в Курской области отсутствует.

До этого Москалькова обещала внести министрам строительства и здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты жителями регионов имущества в ходе атак ВСУ.

Ранее на видео попала расстрелянная ВСУ Lada с мирными жителями вблизи Суджи.

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