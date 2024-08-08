На заброшенной авиабазе в США нашли украденные вещи и музыкальную студию

Американская полиция нашли тайник с украденными вещами и музыкальную студию звукозаписи во время проверки на бывшей авиабазе Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Об этом сообщил телеканал WRIC.

По информации канала, в ходе осмотра полицейские обнаружили в одном из ангаров импровизированное жилое помещение. Оно было украшено диско-шарами и оснащено дым-машиной. Также в помещении стояла домашняя мебель и телевизор. Правонарушители, как предполагает полиция, организовали там музыкальную студию.

Там же правоохранители обнаружили тайник. В нем находилось 11 велосипедов, десятки катушек с медной проволокой, нелегальный фейерверк M-800, две винтовки для страйкбола и приспособления для употребления наркотиков.

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