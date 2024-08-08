В Японии ожидаются повторные толчки после землетрясения

После мощного землетрясения в Японии возможны повторные толчки силой до 6 баллов по шкале Японского метеорологического агентства. Об этом сообщил представитель Главного метеорологического агентства страны в эфире телеканала NHK.

Специалист отметил, что вероятность повторных толчков будет сохраняться на протяжении недели.

8 августа на юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами. Согласно информации ведомства, высота волн может достигать одного метра.

Позже NHK сообщил, что цунами достигло берегов в Японии. Приливные волны зафиксировали на побережье префектуры Миядзаки и в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.

До этого сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение в Восточно-Казахстанской области.

Ранее в США произошло землетрясение магнитудой 4,9.