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В России раскрыли причины всплеска кишечных инфекций

Инфекционист Онищенко: наблюдается сезонный всплеск инфекций и отравлений

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Shutterstock

На конец августа – начало сентября в России традиционно приходится пик отравлений и распространения кишечных заболеваний, заявил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Передаются они преимущественно через пищу, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это связано с тем, что в потребительской корзине становится много овощей, это хорошо, но их нужно мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязненности», — объяснил врач.

Он призвал соблюдать осторожность, а также напомнил, что сразу после всплеска кишечных заболеваний с приходом осени ожидается подъем респираторных инфекций.

До этого в Хакасии после отравления людей эклерами в сельской пекарне возбудили уголовное дело. Предварительно, пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних.

Ранее была названа причина отравления детей в лагере под Калининградом.

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