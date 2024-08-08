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Молодой человек целился лазерной указкой в полицейский вертолет и сразу же был задержан

Во Франции поймали юношу, который ослепил экипаж полицейского вертолета лазером

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Shutterstock

Во Франции молодой человек сорвал тренировочный полет вертолета, посветив в кабину лазером. Об этом пишет La Provence.

На прошлой неделе юноша из города Йер направил лазерную указку в сторону вертолета жандармерии. В тот вечер экипаж EC-135 поднялся в воздух для проведения проверки бортовой лебедки после технического обслуживания. К вертолету присоединили груз весом 160 кг, а пилот завис на большом расстоянии от земли.

В этот момент в кабину проник луч лазера, и из-за бликов EC-135 отлетел на несколько десятков метров и вынужденно прервал испытания. Полицейские, оказавшиеся в кабине, успели обнаружить источник света, а после приземления отправились по указанному адресу. Уже спустя несколько минут хулиган, пытавшийся ослепить пилота, был задержан.

Теперь ему за грозит штраф в размере €18 тыс. и пять лет тюрьмы.

Ранее подросток из Чечни ослепил лазерной указкой пилотов заходящего на посадку самолета.

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