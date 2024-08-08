Две школьницы попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Копейске

В Копейске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на одном из пешеходных переходов. Две десятилетних девочки начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, однако ехавший по дороге автомобилист их не пропустил и допустил наезд на малолетних.

В результате школьницы упали на дорогу. Очевидцы произошедшего поспешили к ним на помощь. Сообщается, что девочки получили травмы — информации об их характере и тяжести не поступало.

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