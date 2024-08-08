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Две школьницы попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Копейске

В Копейске две девочки попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Копейске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на одном из пешеходных переходов. Две десятилетних девочки начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, однако ехавший по дороге автомобилист их не пропустил и допустил наезд на малолетних.

В результате школьницы упали на дорогу. Очевидцы произошедшего поспешили к ним на помощь. Сообщается, что девочки получили травмы — информации об их характере и тяжести не поступало.

До этого водитель из Калининграда протащил 13-летнюю девочку на капоте машины после ДТП. После произошедшего ребенку удалось самостоятельно подняться и отойти с дороги, держась за ограждение.

Ранее россиянин украл в больнице сумку, угнал машину и сбил ребенка на велосипеде.

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