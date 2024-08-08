Берегов японской префектуры Миядзаки достигло цунами

Цунами высотой до метра достигло берегов префектуры Миядзаки в Японии после мощного землетрясения у острова Кюсю. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что на побережье была зафиксирована приливная волна около около 50 см. Кроме того, приливная волна высотой до метра зафиксирована в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.

Также агентство Kyodo со ссылкой на данные компании JR Kyushu сообщает, что из-за землетрясения и угрозы цунами движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено.

8 августа в 16:43 часов по местному времени (10:43 мск) у юго-восточного побережья острова Кюсю произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 30 км в море Хюга-Нада в Тихом океане.

Толчки до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима.

До этого сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение в Восточно-Казахстанской области.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.