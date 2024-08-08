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Экс-майора юстиции Крыма отправили в колонию по делу о госизмене

Суд в Крыму приговорил к 14 годам колонии экс-майора юстиции по делу о госизмене

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Верховный суд Республики Крым приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего майора юстиции, признанного виновным в государственной измене и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным агентства, судебное заседание состоялось в закрытом формате. Такое решение было принято в связи с наличием в материалах уголовного дела сведений, составляющих государственную тайну.

В публикации отмечается, что мужчину признали виновным в сборе секретной информации и передаче ее зарубежной разведке для дальнейшего использования против безопасности РФ. Кроме того, подсудимого обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями в личных интересах.

На этом фоне суд назначил бывшему майору юстиции наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев. Также инстанция прибавила к сроку неотбытую подсудимым часть наказания за незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ. Это дело рассматривалось в ноябре 2023 года в Центральном районном суде города Симферополя.

«Окончательное наказание, по совокупности приговоров, составило 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», — уточнили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Также мужчину лишили звания «майор юстиции» и права занимать должности на государственной службе или в правоохранительных органах в течение двух лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее автомеханика из города Воронежа обвинили в государственной измене и покушении на теракт.

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