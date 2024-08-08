В Днепропетровске произошли взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «24» в своем Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях действует воздушная тревога.

«Взрывы в Днепропетровске», — отмечается в публикации.

Официальных данных о взрывах пока не поступало.

Вечером 7 августа издание «Общественное» сообщало о взрыве в Одессе на юге Украины.

До этого стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, в среду, 7 августа, в регионе дважды объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.