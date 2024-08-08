Бывший губернатор Курской области рассказал о поддержке семей региона

Правительство России и Курской области оказывают совместную помощь курским семьям, которые оказались в трудной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Никакая помощь не будет лишней, поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, присоединиться и помочь тем, кто вынужден покинуть свои дома и разместиться во временных пунктах», — написал министр.

Старовойт добавил, что в Курской области действует два фонда, где организован сбор средств для помощи жителям пострадавших районов. По словам главы Минтранса РФ, он много лет возглавляет их попечительные советы, благодаря чему им можно доверять.

Однако министр призвал с осторожностью относиться к другим подобным сборам. Старовойт рекомендовал доверять только тем организациям, в которых можно быть уверенным.

Боевые действия в Курской области активизировались утром 6 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

8 августа Минобороны России сообщило, что бойцы группировки российских войск «Север» совместно с сотрудниками органов Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ продолжают ликвидировать формирования ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно, что часть пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют в Москву.