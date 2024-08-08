В регионе России могут перенести проведение массовых мероприятий

Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

«Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а Орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации», — написал глава области.

По его словам, органам власти и общественным организациям было рекомендовано перенести проведение массовых увеселительных и торжественных мероприятий на другое время. Сейчас все силы нужно нацелить на помощь пострадавшим, заключил Клычков.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Германии прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.