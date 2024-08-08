Раненного в Курской области военкора Поддубного доставили в Москву

Военного корреспондента Евгения Поддубного, который пострадал в результате атаки украинского дрона на Курскую область, доставили в Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Пост дополнен несколькими видео, на которых запечатлена транспортировка журналиста в московскую больницу. На одной из записей Поддубный общается с врачом Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и интересуется у него, каков план лечения.

«Сейчас в реанимацию. Вот. Еще раз все проверим — кровь, анализы, все исследования. И потом примем решения сегодня», — ответил медик.

Военный корреспондент пострадал 7 августа. Автомобиль, в котором находился Поддубный, подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист работал на территории Курской области, освещая бои в Суджанском районе и его окрестностях. Изначально сообщалось, что военного корреспондента спасти не удалось. Но позже эти сведения опроверг депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Утром 8 августа телеканал «Россия 24» сообщил, что Поддубный находится в тяжелом состоянии.

Ранее Поддубный впервые вышел на связь после ранения.