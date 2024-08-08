В московскую квартиру пробралась агрессивная метровая змея

В Москве в квартире дома на Новоясеневском проспекте пробралась агрессивная змея, длина которой достигает метра. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что речь идет о крупном пресмыкающемся с темной кожей с желтыми полосами. Информация о том, как она оказалась в жилом помещении, на данный момент отсутствует.

По данным источника, спасатели поймали и увезли змею.

До этого в Благовещенске местная жительница обратилась в экстренные службы после того, как обнаружила в ванной змею. Специалисты рассказали, что рептилия попала в квартиру по вине женщины, которая привезла гостью с дачи в одной из сумок.

Ранее пенсионер попал в больницу после встречи со змеей в Ленобласти.