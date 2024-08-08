В Нижнем Новгороде неизвестный напал на ребенка возле школы и схватил девочку за шею

В Нижнем Новгороде старшеклассница подверглась нападению неизвестного, когда возвращалась домой из библиотеки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижний Новгород без цензуры».

О произошедшем рассказала мать 13-летней девочки: по словам женщины, дочь возвращалась домой из библиотеки мимо школы. Когда девочка спускалась по деревянной лестнице, сзади на нее набросился неизвестный.

«Схватил локтем за горло и начал оттаскивать в сторону кустов, когда она закричала, то стал закрывать ей рот ладонью, при этом схватил за шею», — поделилась женщина.

Девочка спаслась от злоумышленника благодаря местной жительнице, мужчина испугался, что женщина, проходившая мимо, услышит крики ребенка, и скрылся. Свидетельница произошедшего проводила девочку домой. Мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы, девочка описала нападавшего как иностранца, полицейские устанавливают его личность.

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