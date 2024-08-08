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Задержанного во время церемонии бракосочетания россиянина поместили под домашний арест

Задержанного во время росписи в ЗАГСе благовещенца отправили под домашний арест

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В Благовещенске местному жителю, которого бойцы СОБРа задержали во время церемонии бракосочетания, изменили меру пресечения в виде содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

Мужчину задержали 1 июня по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пограничнику. По данным следствия, 28 мая 2024 года подозреваемый, прогуливаясь по городу с будущей женой, увидел нескольких мужчин, распивающих спиртное, затем «оскорбительно высказался в адрес этих граждан», спровоцировал конфликт, а затем без повода ударил в грудь ножом 57-летнего мужчину.

Пострадавшего с тяжелыми повреждениями доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы разыскали должника по алиментам на его свадьбе, мужчина не платил деньги на содержание несовершеннолетней дочери.

Ранее на свадьбе в Пушкино жених и невеста устроили стрельбу.

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