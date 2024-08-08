Неадекватная пенсионерка напала на семилетнего ребенка в Красноярском крае

В Красноярском крае пожилая женщина напала на мальчика, который заступился за своих друзей. Об этом пишут Sibnovosti.ru.

На днях жительница Ачинска вышла на улицу и стала материться в адрес дошкольников, оказавшихся поблизости. Семилетний мальчик, который приехал в гости к своей бабушке и вышел во двор, чтобы погулять с друзьями, заступился за них. После этого пьяная пенсионерка набросилась на него с кулаками. Мать пострадавшего Алена говорит, что неадекватная женщина швырнула ее сына на землю, содрала с него очки и бросила их на асфальт. Ребенок получил несколько ушибов, а на лице у него остались царапины.

Очевидцы вызвали на место полицию. Правоохранители сняли побои и пообещали разобраться в ситуации. При этом обвиняемая утверждает, что никого не трогала, а пострадавший якобы сам упал и сломал очки. Однако, по словам местных, пенсионерка часто провоцирует конфликты во дворе, когда выпьет. Она также пугает детей заточкой и бросается бутылками в машины.

В полиции заявили, что проводят проверку и опрашивают свидетелей. Какое наказание может грозить нападавшей, пока неизвестно.

Ранее в Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом.