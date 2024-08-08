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В Курской области для эвакуированных с приграничной территории развернули более 20 ПВР

21 ПВР развернули в Курской области для эвакуированных с приграничной территории

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В Курской области развернули 21 пункт временного размещения граждан (ПВР) для эвакуированных с приграничной территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

К работе с эвакуированными из приграничных районов региона привлекли психологов МЧС.

«Организована необходимая помощь. Для оказания экстренной психологической помощи направлены специалисты МЧС России», — отметили в ведомстве.

До этого врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись вглубь территории Курской области, наоборот, они отступают.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.

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