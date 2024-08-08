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В Киеве задержали подростка по подозрению в поджоге военных машин

СБУ: в Киеве задержали 16-летнего юношу по делу о поджоге военных автомобилей

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РИА «Новости»

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали подростка из Киева, подозреваемого в поджоге военных автомобилей. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В тексте отмечается, что под стражей оказался 16-летний житель столицы. По информации ведомства, всего молодой человек спалил два транспортных средства. Для этого он использовал воспламеняющуюся смесь.

После задержания подростку заявили, что его подозревают в совершении террористического акта и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — подчеркнули в СБУ.

3 августа в Киеве подожгли военную машину. Как сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, инцидент произошел в одном из центральных районов города — Печерском.

За день до этого в столице Украины осудили мужчину, который с сентября 2022 года по август 2023 года спалил 10 военных автомобилей. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее на Украине автовладельцы начали подписывать свои машины, пытаясь защитить их от поджогов.

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