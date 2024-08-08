В Японии после мощного землетрясения возникла угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юго-западе Японии в районе острова Кюсю, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление на своем сайте.

Согласно информации ведомства, высота волн в районе префектур Миядзаки и Коти может достигать одного метра.

До этого сообщалось, что сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение в Восточно-Казахстанской области.

30 июля Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,9 в американском штате Калифорния. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 22 км к северо-востоку от города Барстоу с населением в 23 тыс. человек.

24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.