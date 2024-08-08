Троих иностранцев задержали в Подмосковье за разбой и похищение человека

В Подмосковье поймали троих иностранцев, которые вымогали деньги у местного жителя, пришедшего на свидание к интернет-знакомой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Один из злоумышленников притворился девушкой, чтобы выманить из дома 26-летнего мужчину. В назначенное время к молодому человеку, ожидавшему новую знакомую у дома на улице Вокзальной, подошли трое неизвестных, которые насильно усадили жертву в автомобиль и стали избивать.

После чего они отвезли пострадавшего в автосервис, где пригрозили ему пистолетом и отверткой, отобрали мобильные телефоны, паспорт и более 30 тыс. рублей. Кроме того, они потребовали еще 100 тыс. рублей, шантажируя жертву неким компроматом.

Потерпевший сумел освободиться и убежать, а затем обратиться в полицию. Позже правоохранители задержали в Одинцово троих уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 30 до 35 лет.

«При обыске их квартиры изъяты отвертка и пневматический пистолет, используемые при совершении преступления, а также паспорт и мобильный телефон потерпевшего», — говорится в сообщении.

Подозреваемых отправили под стражу по обвинению в разбойном нападении, вымогательстве и похищении человека, а изъятое у них оружие отдали на баллистическую экспертизу.

Ранее двое граждан Белоруссии похитили соотечественницу из отеля в Подмосковье и вымогали у нее деньги.