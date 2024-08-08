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В Чите загорелся торговый центр

МЧС РФ: пожар произошел в торговом комплексе «Центральный» в Чите

Пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Центральный» в Чите. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что сначала огонь охватил второй этаж здания. Через некоторое время пламя распространилось на кровлю ТЦ.

По информации ведомства, изначально площадь пожара составила 100 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 250 квадратных метров, подчеркнули представители МЧС РФ.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в публикации.

30 июля в городе Симферополе в Республике Крым загорелся ТЦ «Лоцман». Сначала пламя охватило третий этаж здания, при этом из-за возгорания в нем частично обрушилась кровля.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составила 500 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 112 сотрудников экстренных служб и 41 единица техники.

Потушить пожар удалось только к утру 31 июля. В тот же день полицейские задержали директора батутного центра, располагавшегося в «Лоцмане». Следователи выяснили, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности во время ремонтных работ в этом помещении.

Ранее в Красноярске произошел пожар в торговом комплексе «Витальевский».

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