Мошенники похитили у сотрудницы РАН 40 млн рублей

В Петербурге заместитель директора по экономическому развитию Российской академии наук лишилась 40 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 81-летняя петербурженка, заместитель директора по экономическому развитию Российской академии наук, женщина сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников.

Аферисты звонили пенсионерке с марта по июнь, они представлялись сотрудниками ФСБ и сообщали, что преступники оформили на нее доверенности и пытаются завладеть ее средствами.

Пожилая женщина сообщила злоумышленникам паспортные данные и предоставила доступ к банковским счетам, с которых преступники похитили 40 млн рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Москве пожилой мужчина шесть дней общался с мошенниками и отдал им почти 83 млн рублей. Неизвестные связались с москвичом и представились ему сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Пенсионер совершил 90 переводов, позже аферисты начали интересоваться ценностями, которые есть у мужчины, и тогда москвич понял, что его обманывают.

Ранее бухгалтер из Иркутска пыталась спасти деньги от мошенников и лишилась 2,7 млн рублей.