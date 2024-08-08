Родителям рассказали о пользе работ в огороде для развития ребенка

Привлечение ребенка к работе в огороде или на клумбе может принести пользу для его развития. Об этом РИАМО рассказала учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Анохина.

Так, по ее словам, прополка грядки будет способствовать развитию у детей мелкой моторики. Помимо этого, она советует учить ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, молнию, завязывать шнурки, а также вместе с ним выкладывать дорожки и узоры из шишек, камней, ракушек, веток. Родителям также можно показывать, где и как растут различные растения на даче. Логопед также рекомендует просить ребенка собирать заранее спрятанные фрукты и овощи и спрашивать, откуда он их достает.

«Важно, чтобы дошкольник научился правильно применять предлоги: «Я достал яблоко из корзины, а вишню — из-под листочка». Приучайте малыша давать полные ответы на вопросы. Самое главное, что любую игру или совместное дело можно превратить в увлекательное и полезное занятие», — отметила Анохина.

Логопед сети клиник «Семейная» Кира Грязнова до этого рассказала «Газете.Ru», что задержку речевого развития важно своевременно обнаружить и исправить, иначе это может привести к серьезным последствиям для ребенка: сильно сказаться на овладении письмом и чтением, а также иметь огромное влияние на уровень самооценки.

Ранее логопед назвала причины и способы коррекции заикания у детей.