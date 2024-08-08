В Москве по просьбе полиции закрывали одну из станций метро

Руководство московского метрополитена временно закрыло станцию «Волгоградский проспект» на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Из заявления следует, что приостановить вход и выход пассажиров потребовала полиция.
«Поезда проезжают станцию без остановки», — говорится в публикации.
Впоследствии в департаменте рассказали о возобновлении работы станции «Волгоградский проспект». Ограничения действовали в период с 9:24 до 9:46 мск.
4 августа на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве увеличили интервалы движения поездов. Более того, было остановлено сообщение от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». В столичном департаменте транспорта уточнили, что причиной послужило падение человека на пути.
Где именно произошел инцидент, власти раскрывать не стали. Также не поступало никакой информации о состоянии пострадавшего.
Позже ограничения сняли. Они действовали чуть больше 30 минут.
Ранее в Москве решили переименовать станцию метро «Коммунарка».