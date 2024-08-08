Ассортимент «М.Видео» пополнился необычными товарами

На прилавках сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» появились орехи. Об этом сообщается в Telegram-канале российской торговой сети.

«На прилавках появились орехи! Что же это такое: у нас обновился ассортимент или мы задумали очередной эксперимент?» — говорится в сообщении.

В пресс-службе торговой сети пока не дали ответ о причинах появления новой категории товаров.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах появятся роботы-уборщики Pudu CC1. Их работу протестировала розничная сеть «Лента». В планах компании – оборудовать новые супермаркеты автоматическими поломоечными машинами.