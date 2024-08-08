Россиянин украл в больнице сумку, угнал машину и сбил ребенка на велосипеде

В Южно-Сахалинске задержали мужчину, который обокрал сотрудницу больницы, угнал ее Lexus и устроил ДТП. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 5 августа. Молодой мужчина проник на территорию больницы в Южно-Сахалинске и заметил открытое окно на первом этаже. Он выдавил москитную сетку и похитил сумку, принадлежащую сотруднице учреждения.

В сумке злоумышленник нашел ключи от автомобиля и банковскую карту. Мужчина попытался снять с кредитки деньги, но владелица заметила подозрительные операции и успела ее заблокировать. Тогда россиянин решил прокатиться на угнанном авто, он грубо нарушил правила движения и сбил ребенка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Муж обворованной женщины нашел пропавшее авто с помощью системы отслеживания и самостоятельно задержал преступника. Иномарку вернули законной владелице, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве грабитель напился и уснул на месте преступления.