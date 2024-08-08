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Стало известно, кому не стоит делать пилочный маникюр

Мастер Орсини: пилочный маникюр не стоит делать людям с гипергидрозом

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Depositphotos

Людям, у которых есть гипергидроз, может не подойти пилочный маникюр. Об этом РИАМО рассказала сертифицированный инструктор по пилочному маникюру компании Vabrazive, мастер и преподаватель Олимпия Орсини.

По ее словам, таким клиентам стоит выбирать квалифицированного специалиста именно в этой технике. В остальном такой вариант маникюра подходит всем, кто хочет бережного ухода за ногтями без агрессивных методов, отметила эксперт.

«Пилочный маникюр подойдет почти всем клиентам. Можно рекомендовать детям, людям пожилого возраста и мужчинам», — сказала Орсини.

Инструктор по маникюру и педикюру Светлана Ким до этого говорила, что обработка кутикулы с помощью апельсиновой палочки и ремувера (средства, которое растворяет ороговевшие частички кожи) поможет сохранить покрытие на ногтях как можно дольше, а также избежать сколов и отслоек в маникюре. Она рекомендует нанести ремувер на кутикулу каждого пальца, аккуратно отодвинуть кутикулу с помощью палочки и счистить оставшиеся омертвевшие частички кожи с пластины.

Ранее нейл-мастер рассказала, какие ошибки будут дешевить маникюр.

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