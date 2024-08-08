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Врач рассказал, какие привычки разрушают зрение

Врач Гозиев: чтение при плохом освещении разрушает зрение

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Shutterstock

Привычка читать при плохом освещении, нарушение санитарных норм, а также низкая яркость экрана гаджета могут разрушать зрение. Об этом РИАМО в Международный день офтальмологии рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

По его словам, напряжение глаз усиливается, если использовать неправильное освещение при чтении или работе с гаджетами.

«Современные технологии, несмотря на удобство, негативно влияют на зрение. Долгая работа с гаджетами на коротком расстоянии (30-35 см или ближе) приводит к утомлению глаз. Если качество монитора плохое или яркость экрана снижена для экономии заряда батареи, глаза начинают утомляться еще быстрее из-за увеличенной частоты мерцания», — рассказал Гозиев.

Врач уточнил, что к симптомам утомления глаз относятся покраснение, дискомфорт, головная боль, перенапряжение и стресс. Такой эффект наступает при неправильном использовании зрения или чрезмерно долгой работой за компьютером или гаджетами, заключил он.

Врач-офтальмолог Зарина Курачинова до этого говорила, что кофеин, таурин и инозитол из энергетиков могут привести к потере зрения у детей. Врач рассказала об исследовании, в котором через полчаса после употребления 250 мл энергетика у добровольцев сузились сосуды из-за кофеина. Таурин и инозитол усилили кровоток. Этот эффект сохранялся 24 часа и при регулярном повторении мог ухудшить зрение.

Ранее сообщалось, что в России разработали систему технического зрения для поездов.

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