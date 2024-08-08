Часть пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют в Москву

Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, среди них двое детей и военный корреспондент Евгений Поддубный. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам обследований и телемедицинских консилиумов. Пациенты пройдут лечение в федеральных учреждениях Минздрава и больницах Москвы. Известно, что состояние Поддубного тяжелое, но стабильное.

Кузнецов уточнил, что медицинская эвакуация выполняется силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП. Стационарное лечение проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять несовершеннолетних.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее был опубликован первый комментарий военкора Поддубного из больницы.