Россиянам рассказали, на что обратить внимание при приемке квартиры в новостройках

В ходе приемки квартиры в новостройке стоит оценить состояние окон, стен, дверей, ванны, батарей и розеток. Об этом «Москве 24» рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, недостатки в этих деталях могут встречаться как в жилье с отделкой, так и без нее. Так, например, в квартирах с отделкой могут плохо открываться и закрываться окна, а также присутствовать перекос дверей.

«Ванны порой висят, можно сказать, в воздухе, то есть не укреплены. Должным образом не загерметизированы стыки между ванной и стенами. К распространенным недочетам также относятся неровности стен, неработающие батареи и розетки. <...> В квартирах без отделки тоже множество нюансов. Опять же щели в окнах бывают, неровные стены, потолки. Плюс всегда рекомендую сделать замер помещения на соответствие его площади в документах, измерить высоту потолков», — сказал Шмелев.

Эксперт отметил, что собственники могут обратиться к специалистам, чтобы они проверили квартиру и ее параметры по чек-листу и дали заключение, стоит ли принимать объект в таком виде.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов до этого рассказал «Газете.Ru», что в Москве за последние полгода подорожали новостройки. Средняя цена квадратного метра квартир массового сегмента максимально выросла на 9,4%. Средняя площадь при этом сократилась на 4%. Больше всего прибавили в цене новостройки элитного сегмента (+18,6%), их площадь увеличилась на 0,6%.

Ранее сообщалось, что число премиальных новостроек в Москве достигло исторического максимума.