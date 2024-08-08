На Майорке уличный торговец изнасиловал и ограбил молодую туристку

На Майорке британскую туристку изнасиловал и ограбил уличный торговец, передает газета Ultima Hora.

Инцидент произошел 24 июля в курортном городе Магалуф. Ранним утром местный житель нашел на улице девушку, которая ночью употребила большое количество алкоголя и заснула под открытым небом.

Уличный торговец сенегальского происхождения воспользовался ее беспомощным положением, взял жертву на руки и отнес на пляж, где изнасиловал и украл ее мобильный телефон.

Спустя несколько часов туристка обратилась в полицию и подала заявление. Она смогла вспомнить лишь несколько характеристик насильника, и сейчас правоохранители ищут подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Сообщений о произведенных арестах пока не поступало.

Ранее жители Майорки вышли на демонстрацию, требуя выгнать с острова туристов.