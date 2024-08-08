В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В минувшие сутки несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, подконтрольная Украине часть Запорожской области подверглась ударам, и в регионе произошло более 500 взрывов в 11 населенных пунктах.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — сказал он, при этом не уточнив, какие объекты повреждены.

До этого на территории контролируемой Киевом части Херсонской области взрывом был поврежден объект критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.