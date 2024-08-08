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Бухгалтер из Иркутска пыталась спасти деньги от мошенников и лишилась 2,7 млн рублей

В Иркутске бухгалтер отдала мошенникам 2,7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Иркутска думала, что спасает деньги от мошенников, оформила крупный кредит и отдала все деньги злоумышленникам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 62-летняя бухгалтер одного из местных предприятий, женщина сообщила, что пыталась спасти деньги от мошенников. Иркутянке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что на ее имя пытаются оформить крупный займ.

Собеседник пообещал посодействовать в сохранении денежных средств, убедив гражданку оформить на себя «зеркальный займ» и вместе с личными средствами перевести все на якобы безопасный счет. Следуя всем инструкциям лжесотрудника, 62-летняя женщина перечислила злоумышленникам 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что жительница Бурятии оформила крупный кредит в банке, продала машину и перевела аферистам все деньги, включая детские пособия. Аферисты убедили женщину в том, что ее автомобиль выставлен на продажу, пострадавшая продала авто за 200 тысяч рублей, на следующий день женщина получила ежемесячные пособия на детей в размере 60 тысяч рублей, взяла в долг у матери 140 тысяч рублей, которые также перевела на «безопасный счет».

Ранее московский пенсионер шесть дней общался с мошенниками и лишился почти 83 млн рублей.

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