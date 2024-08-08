Пилот упавшего на Камчатке вертолета Robinson найден целым и невредимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Пилот вертолета Robinson вышел на связь, жив, помощь спасателей ему не требуется. По его словам, в воздушном судне был один», — сообщили в ведомстве.

До этого у кратера вулкана Малый Семячик на Камчатке обнаружили лежащий на одной из сторон фюзеляжа вертолет Robinson. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Вулкан Малый Семячик расположен в 130 км от Петропавловска-Камчатского.

9 апреля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Как сообщили в транспортной прокуратуре, вертолет следовал по маршруту р.п. Охотск — посадочная площадка месторождения «Светлое». Согласно предварительной информации, на борту находились 25 человек.

Ранее в Крыму разбился вертолет Ми-24.