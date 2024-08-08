У кратера вулкана на Камчатке обнаружили лежащий вертолет

У кратера вулкана Малый Семячик на Камчатке был обнаружен лежащий вертолет Robinson. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление трнаспортной прокуратуры России в своем Telegram-канале.

Вертолет лежал на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, однако по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Вулкан Малый Семячик расположен в 130 км от Петропавловска-Камчатского.

По данным РИА Новости, на борту вертолета был обнаружен целым и невредимым пилот воздушного судна, пассажиров там не было.

До этого вертолет Robinson R44 жестко приземлился в Свердловской области возле базы отдыха. Согласно информации ресурса, в воздушном судне находились два человека. Оба были госпитализированы с травмами.

Ранее частный вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкальском крае.