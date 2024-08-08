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Беспилотники атаковали населенные пункты Белгородской области

Гладков: два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке Борисовка, расположенном в Борисовском районе, FPV-дрон атаковал объект инфраструктуры, в результате чего пострадали остекление и навес здания, уточнил губернатор.

Другой беспилотник, добавил Гладков, взорвался рядом с частным домом в селе Черемошное Белгородского района. В результате взрыва в доме выбиты окна, поврежден фасад и нарушена работа газовой трубы.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Несколько минут назад в Белгороде и Шебекино объявили также о ракетной опасности.

Белгородская область с конца мая 2023 года подвергается интенсивным обстрелам с украинской стороны. Сильнее всего пострадали город Шебекино и близлежащие населенные пункты. Среди гражданского населения есть раненые. Власти призвали местных жителей покинуть опасный район, людей эвакуируют в Белгород и другие регионы России, где развернуты пункты временного размещения.

Ранее в Шебекино два дрона ВСУ атаковали квартиру в многоэтажном доме.

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