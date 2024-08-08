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В КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской группы BTS

Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на КНДР

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Globallookpress.com

В КНДР развернули борьбу с музыкой популярной южнокорейской группы BTS из-за якобы чрезмерного увлечения ей среди местной молодежи. Такое мнение выразил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью агентству Reuters.

Сик заявил, что Северная Корея «изо всех сил пытается заблокировать популярность BTS, поскольку среди молодежи наблюдалось повальное увлечение имитацией их танцев».

Заявление было сделано в контексте возобновления пропагандистского вещания Южной Кореи по громкоговорителям на границе с Северной Кореей. Эти действия не проводились с 2018 года и стали ответом на запуск воздушных шаров с мусором со стороны КНДР.

Министр высказал мысль, что трансляция музыки BTS в сторону КНДР — это эффективная форма психологической войны, которая может стать катализатором перемен в северокорейском обществе.

BTS или Beyond The Scene — южнокорейская группа, основанная в 2013 году. Имеет признание в разных странах и победы в международных музыкальных конкурсах.

3 августа Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом» и осудил попытки южнокорейской прессы преувеличить масштаб ущерба от ливней в КНДР. В Южной Корее заявили, что готовы предоставить КНДР гуманитарную помощь, но Пхеньян проигнорировал это предложение.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов.

Ранее пограничники КНДР получили 250 пусковых установок новых баллистических ракет.

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