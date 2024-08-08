В Белгороде и Шебекино объявили о ракетной опасности

На части территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал главного управления МЧС России по региону.

Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском городском округе.

Власти призвали население спуститься в подвальные помещения или подземные пространства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в седьмой раз сутки обстреляли город Шебекино.

8 августа сообщалось, что мужчина и женщина ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Ясные Зори под Белгородом. Пострадавшие доставлены в больницу.

7 августа под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.