В Белгороде и Шебекино объявили о ракетной опасности

На части территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал главного управления МЧС России по региону.
Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском городском округе.
Власти призвали население спуститься в подвальные помещения или подземные пространства.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в седьмой раз сутки обстреляли город Шебекино.
8 августа сообщалось, что мужчина и женщина ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Ясные Зори под Белгородом. Пострадавшие доставлены в больницу.
7 августа под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.
Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.