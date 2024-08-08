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В уголовном деле замглавы МЧС Кубани могут появиться новые фигуранты

ТАСС: в уголовном деле Симоненко могут появиться новые подозреваемые

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МЧС России

В уголовном деле заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко могут появиться новые фигуранты. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что следователи провели допросы «определенного круга лиц, близких к Симоненко». После чего «по некоторым адресам были проведены обыски». Итогом этих следственных действий может стать появление в деле новых подозреваемых в участии в коррупционных схемах.

7 августа стало известно, что Генеральная прокуратура хочет взыскать с замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи через суд 120 млн рублей. Чиновника обвиняют в незаконном обогащении.

По данным прокуратуры, Симоненко во время службы приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей, общая сумма которых составляет не менее 276,4 миллиона рублей. Однако на данный момент часть этого имущества уже отчуждена путем заключения возмездных сделок. При этом вырученные средства Симоненко уже обратил в свою пользу и пользу своих родственников.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что генерал-майор МЧС Бойко признал вину во взяточничестве.

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