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Подполье заявило, что жилье пропавших без вести незаконно переоформляют в Николаеве

РИА Новости: в Николаеве жилье пропавших без вести незаконно переоформляют

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Wikimedia Commons

В Николаеве несколько нотариусов занимаются незаконным переоформлением недвижимости пропавших без вести на новых владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.

«Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева «Никотель», «Владам» и «Урожай», где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников. «Крышует» это дело Мультик (николаевский вор-авторитет), но за ним стоят киевляне», — рассказал источник агентства.

По его словам, у нотариуса есть родственник в нотариальной палате столицы Украины, который помогает реализовать эту незаконную схему.

В местной базе данных на него зарегистрировано уже 25 объектов недвижимости.

Накануне в подполье сообщили об уничтожении 200 человек на базе ВСУ под Николаевом. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево, где был центр формирования бригад ВСУ. В итоге удалось ликвидировать более 200 человек.

Ранее ФСБ пресекла работу украинского кол-центра в Ростове.

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