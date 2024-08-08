В Николаеве несколько нотариусов занимаются незаконным переоформлением недвижимости пропавших без вести на новых владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.

«Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева «Никотель», «Владам» и «Урожай», где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников. «Крышует» это дело Мультик (николаевский вор-авторитет), но за ним стоят киевляне», — рассказал источник агентства.

По его словам, у нотариуса есть родственник в нотариальной палате столицы Украины, который помогает реализовать эту незаконную схему.

В местной базе данных на него зарегистрировано уже 25 объектов недвижимости.

Накануне в подполье сообщили об уничтожении 200 человек на базе ВСУ под Николаевом. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево, где был центр формирования бригад ВСУ. В итоге удалось ликвидировать более 200 человек.

Ранее ФСБ пресекла работу украинского кол-центра в Ростове.