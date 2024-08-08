Правительство поручило соседним с Курской областью регионам создавать пункты размещения

Первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения. Об этом со ссылкой на информацию из Минпромторга РФ сообщает РБК.

Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области, подвергшейся атаке украинской армии. Он распорядился принять меры по обеспечению безопасности населения, оказанию медицинской, материальной, финансовой помощи, а также по координации действий властей на всех уровнях.

В соседних с Курской областью регионах по ее заявкам развернут пункты временной дислокации. На особый контроль будут поставлены выплаты тем, кто находится в этих пунктах. Силовые структуры начнут отчитываться перед правительством об изменении оперативной обстановки в области.

До этого губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что регион готов оказать помощь Курской области.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.