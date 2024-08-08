Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство поручило соседним с Курской областью регионам создавать пункты размещения

РБК: соседние с Курской областью регионы будут создавать пункты размещения

close
100%
Сергей Никифоров/РИА Новости

Первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения. Об этом со ссылкой на информацию из Минпромторга РФ сообщает РБК.

Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области, подвергшейся атаке украинской армии. Он распорядился принять меры по обеспечению безопасности населения, оказанию медицинской, материальной, финансовой помощи, а также по координации действий властей на всех уровнях.

В соседних с Курской областью регионах по ее заявкам развернут пункты временной дислокации. На особый контроль будут поставлены выплаты тем, кто находится в этих пунктах. Силовые структуры начнут отчитываться перед правительством об изменении оперативной обстановки в области.

До этого губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что регион готов оказать помощь Курской области.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами