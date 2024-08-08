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Глава Забайкальского края заявил о готовности региона помочь Курской области

Губернатор Забайкалья Осипов: мы готовы помочь Курской области

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Kremlin.ru

Забайкалье готово оказать помощь Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Он назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей в Курской области очередным «бесчеловечным преступлением неонацистов», которому не может быть оправдания.

Губернатор заявил о поддержке жителей Курской области и сказал, что Забайкальский край готов помочь всем необходимым.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом семь ракет ВСУ.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

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Атаки на Курскую область
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