ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино

Украинские войска в седьмой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела повреждено шесть частных домовладений. В них выбило окна, посекло фасады и заборы. Был поврежден один легковой автомобиль.

Губернатор подчеркнул, что люди при обстреле не пострадали. По его словам, информация о последствиях обстрела уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

До этого сообщалось, что мужчина и женщина ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ясные Зори под Белгородом. Пострадавшие доставлены в больницу.

7 августа сообщалось, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух беспилотников самолетного типа.