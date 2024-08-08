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Экспедиторам дадут право уничтожать подозрительные посылки

«Известия»: экспедиторам дадут право проверять и уничтожать посылки

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Александр Кряжев/РИА Новости

Экспедиторам дадут право уничтожать посылки граждан в случае подозрения на содержание в них запрещенных предметов и веществ. Такие полномочия появятся у транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК), которые попадут в специальный реестр властей. Об этом пишет газета «Известия».

Необходимость пересмотра существующей системы грузоперевозок возникла в связи с рядом инцидентов, связанных с работой транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев выявления грузов, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценности, контрафактную продукцию и товары двойного назначения, которые могут быть использованы для террористических актов. При этом ТЭК не несут ответственности за такие грузы.

Законопроект вводит запрет на отправку гражданами сигнального, холодного, пневматического и газового оружия, боеприпасов, электрошокеров, искровых разрядников, частей огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых и ядовитых веществ, включая наркотические препараты. Также запрещается отправка животных и ядовитых растений. Согласно документу, экспедиторы будут обязаны задерживать и утилизировать грузы, если их содержание представляет угрозу для окружающих.

Для повышения контроля за отправлениями ТЭК предложено закупить рентгенотелевизионные и радиоскопические установки, а также стационарные, переносные и ручные металлодетекторы и газоаналитическую аппаратуру. Также планируется создание реестра экспедиторов, в который будет необходимо вносить информацию о наименовании и форме организации, адресе, идентификационном номере налогоплательщика, ФИО предпринимателя и других данных.

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