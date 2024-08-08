Военкора Поддубного наградят медалью

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина военкор Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что следователи СК РФ «примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста».

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Он находится в реанимации. Глава Курской области сообщил, что военкор пришел в сознание.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее ведущий «России 24» рассказал подробности об атаке на Поддубного.