Обыск в доме бывшего американского военного разведчика Скотта Риттера был проведен из-за возможного нарушения закона США о регистрации иностранных агентов (FARA). Об этом сообщает издание Times Union.

По словам Риттера, ордер на обыск его дома, судя по всему, связан с опасениями правительства США по поводу нарушения американского закона о регистрации иностранных агентов. В соответствии с этим законом, лица и организации, представляющие в США иностранные интересы, обязаны регистрироваться в министерстве юстиции и раскрывать свою деятельность.

Риттер категорически отверг обвинения в нарушении закона. Он заявил, что власти США хотят запугать его такими действиями.

До этого в ФБР подтвердили, что проводят обыск в доме экс-разведчика Риттера. Их действия проходят в связи с ведущимся федеральным расследованием.

Ранее экс-разведчик США предрек, что станет с Украиной после поражения в конфликте.